Alstom : un pullback sous 19E se précise information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 10:57









(CercleFinance.com) - La cassure du support des 19,7E est largement confirmée (depuis l'ouverture d'un 'gap' de rupture sous 20,1E le 16/09) et Alstom fait une incursion sous les 19E : un pullback en direction du plancher annuel des 18E (du 7 mars) semble imminent.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -2.67%