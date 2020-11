Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : un fournisseur espagnol obtient une certification Cercle Finance • 04/11/2020 à 16:25









(CercleFinance.com) - L'entreprise espagnole, Instalaciones y Montajes Margon fournisseur d'Alstom depuis 2007, obtient la certification 'Quality Trusted' d'Alstom. Cette société est spécialisée dans la conception, l'ingénierie et la fabrication de produits métallurgiques. Grâce à cette accréditation, l'entreprise est devenue un fournisseur de référence mondiale au sein du groupe. La société, qui est basée à La Llagosta (Barcelone) et comptant plus de 130 employés, associe actuellement les équipes d'Alstom à différents projets dans l'usine de fabrication d'Alstom à Santa Perpètua (Barcelone). Outre l'usine de Santa Perpetua et l'unité Services à Madrid, Margon est déjà un fournisseur régulier des usines Alstom de Katowice (Pologne), Belfort (France) et La Rochelle (France).

