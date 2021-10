Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : un contrat pour la ligne 18 du métro francilien information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 08:09









(CercleFinance.com) - Alstom va fournir le matériel roulant de la ligne 18 du futur métro francilien. Le groupe conçoit et fournit le matériel roulant, un maximum de 37 rames dont 15 en tranche ferme. Le contrat comprend également les solutions d'automatisme de conduite sans conducteur, de transmission de données, de commandes centralisées de supervision et l'intégration générale du système de transport. Le montant de la tranche ferme s'élève à environ 230 millions d'euros. La ligne 18 est une ligne de métro automatique de 35 kilomètres, dont 14 kilomètres en aérien, qui permettra, à terme, de relier Versailles à l'aéroport d'Orly en 30 minutes. ' Après le système du métro de Toulouse qui nous a été confié l'an dernier, l'attribution de ce contrat est une nouvelle reconnaissance de notre expertise en système de métro intégré clé en main et de mobilité digitale ' a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.46%