Alstom : un broker abaisse sa cible, le titre cède près de 1%

(CercleFinance.com) - Alstom cède près de 1% à Paris, alors que plus tôt dans la journée, Oddo abaissait légèrement sa cible sur le titre, de 52 à 51 euros, tout en conservant son conseil de ' surperformance '.

' Après la publication des comptes incluant Bombardier Transport (BT), nous avons revu nos chiffres mais ne changeons quasiment pas les revenus ni les résultats opérationnels des prochains exercices ', indique le broker.

L'analyste précise toutefois que ' les projets problématiques de BT mettront plus de temps que prévu à se résoudre : il en reste 6 MdsE à facturer (dont environ la moitié en 2021e), et ceci prendra 2-3 ans, soit un an de plus que ce que nous avions anticipé '.

S'il n'y a pas encore de guidance chiffrée pour 2021, le prochain CMD devrait permettre d'en savoir plus sur les perspectives financières à court/moyen terme et de se faire une idée plus précise du rythme d'amélioration probable chez BT, ainsi que du potentiel final de synergies (plus de 400 ME ?).