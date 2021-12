Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : transfert prochains des activités V300 ZEFIRO information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 07:26









(CercleFinance.com) - Alstom annonce le futur transfert à Hitachi Rail des activités liées à la contribution de Bombardier Transport pour le train à très grande vitesse V300 ZEFIRO, dans le cadre de ses engagements vis-à-vis de Bruxelles au titre de l'acquisition de Bombardier Transport. L'équipementier de transports français, qui a ainsi accompli ses engagements en matière de cession, continuera à honorer ses obligations dans le cadre des commandes existantes de matériel roulant de Trenitalia et ILSA afin d'assurer une parfaite transition. La réalisation de l'opération, prévue au cours du premier semestre 2022, est soumise au respect des processus sociaux applicables, à la consultation des instances représentatives du personnel et aux approbations réglementaires.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +1.75%