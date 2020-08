Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : toujours confiant dans Bombardier Transport Cercle Finance • 10/08/2020 à 09:30









(CercleFinance.com) - En réaction aux résultats dévoilés la semaine dernière par Bombardier Transport, Alstom affirme 'maintenir sa forte conviction dans le rationnel stratégique de l'acquisition' de l'équipementier ferroviaire canadien. 'Néanmoins, l'annonce des résultats trimestriels souligne des évolutions négatives et non prévues quant à Bombardier Transport, laquelle fait face actuellement à des difficultés', reconnait le groupe industriel français. Alstom déclare donc qu'il 'tiendra compte des conséquences de ces évolutions financières et opérationnelles lors des discussions à venir avec Bombardier Inc, et tiendra le marché informé, le cas échéant'.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.65%