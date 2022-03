Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: teste ses plancher de la décennie, 16,5E au plus bas information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 16:04









(CercleFinance.com) - Alstom teste ses plancher de la décennie, à 16,5E au plus bas... mais le titre s'est vivement repris (+10% depuis 9H30 ce matin), au-delà des 18,3E: le support long terme des 17,5E des 27/03/2014 et 28/06/2016 semble en mesure d'être préservé.

Le titre pourrait s'en aller combler les 'gap' des 19,1E (du 4 mars) et 20,83E (du 3 mars) avant de tenter de refermer celui des 23,66E du 23 février).





