Alstom: teste du système ETCS sur un train britannique

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir franchi une étape importante vers l'introduction de la signalisation numérique en cabine sur la East Coast Main Line du Royaume-Uni, en terminant les tests dynamiques du système européen de contrôle des trains (ETCS) pour un train de passagers clé.



L'équipe d'Alstom a installé cette technologie sur un train de la flotte Great Northern Class 387/1, marquant la première fois qu'une grande flotte de banlieue britannique est équipée de cette technologie en rétrofit.



Cela prépare le terrain pour l'expansion future de l'ETCS sur d'autres lignes au Royaume-Uni.







