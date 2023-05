Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: teste avec succès sa technologie en Chine information fournie par Cercle Finance • 29/05/2023 à 11:34









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé vendredi 26 mai que sa joint-venture chinoise Alstom NUG Propulsion System avait récemment testé avec succès sa nouvelle génération de carbure de silicium (SIC) et son système de propulsion par moteur à aimant permanent (PMM) sur un train de démonstration de la ligne 7 de Chengdu et que celui-ci avait commencé à fonctionner avec des passagers.



'Le train de démonstration a été le premier à introduire un système de traction révolutionnaire en Chine qui combinait à la fois un convertisseur de traction complet en carbure de silicium et un moteur synchrone à aimant permanent', assure Alstom.



Selon la firme, l'achèvement de ce projet marque le début d'un nouveau chapitre en matière d'économie d'énergie dans l'industrie du transport ferroviaire et constitue une preuve solide qu'Alstom a contribué à la croissance de haute qualité de l'intégration du transport ferroviaire vert et intelligent en Chine.





