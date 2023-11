Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: tassement du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Alstom publie au titre de son premier semestre 2023-24 un résultat net ajusté de 174 millions d'euros, contre 179 millions un an auparavant, malgré une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 0,3 point à 5,2%.



L'équipementier de transports a réalisé un chiffre d'affaires de 8,4 milliards, en croissance de 4,9% (+8,8% en organique) ainsi que des prises de commandes pour un même montant, en baisse de 16% (-14% en organique). Son carnet de commandes atteint 90,1 milliards.



Pour son exercice 2023-24, Alstom anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires au-delà de 5%, une marge d'exploitation ajustée à environ 6% et un cash-flow libre dans une fourchette de -500 à -750 millions d'euros. Il confirme ses objectifs à moyen terme.





