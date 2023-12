Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: syndication d'une ligne de crédit finalisée information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir finalisé la syndication de sa ligne de crédit renouvelable de 2,25 milliards d'euros à 12 mois assortie de deux options d'extension de six mois à sa discrétion auprès d'un pool de 20 banques internationales, une transaction 'largement sursouscrite'.



'Elle témoigne de la qualité de la relation et du soutien dont bénéficie Alstom auprès de ses banques, pour financer les fluctuations de ses besoins en fonds de roulement ainsi que les besoins généraux de l'entreprise', souligne l'équipementier ferroviaire.



Les banques ont également approuvé la deuxième extension d'un an de ses deux autres facilités de crédit renouvelables, prolongeant celle de 2,5 milliards d'euros jusqu'en janvier 2029 et celle de 1,75 milliard jusqu'en janvier 2027.





