Alstom : sur le point de tester 17,5E, plancher 8 mars 2022

(CercleFinance.com) - La remontée d'Alstom se poursuit et le titre est sur le point de tester 17,5E, ex-plancher du 8 mars 2022.

La débordement de la résistance des 16,3E du 29 septembre 2022 laissait espérer ce scénario, mais Alstom peut-il déjà s'élancer -sans reprendre son souffle après +50% en 2 mois- en direction de 21,2E, le gros 'gap' resté béant depuis le 4 octobre 2023 ?.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +4.82%