Alstom : support des 12E clairement menacé

(CercleFinance.com) - Alstom en fâcheuse posture : le support des 12E est clairement menacé.

La dernière oscillation entre 12 et 14,2E laisse craindre un cycle baissier en direction de 10E, voir 9,8E, soit une division par 5 depuis le zénith de 49,5E de fin janvier 2021.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -2.64%