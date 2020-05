Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : succès de la phase pilote pour les trains à hydrogèn Cercle Finance • 19/05/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - Alstom annonce qu'après 530 jours et plus de 180.000 kilomètres parcourus, la phase pilote des deux premiers trains à hydrogène au monde, trains en pré-série de sa gamme Coradia iLint, s'est officiellement achevée avec succès fin février. À partir de 2022, 14 trains Coradia iLint remplaceront la flotte d'autorails sur ces deux lignes, dans le cadre d'un contrat avec la société LNVG prévoyant la fourniture de ces trains ainsi que leur entretien et leur alimentation en énergie pendant trente ans. Alstom produira les trains à piles à combustible pour LNVG et sera responsable de la maintenance des véhicules sur son site de Salzgitter. Linde construira et exploitera une station de remplissage d'hydrogène près de la gare de Bremervoerde.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -5.89%