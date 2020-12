Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : succès de l'augmentation de capital Cercle Finance • 03/12/2020 à 18:42









(CercleFinance.com) - Alstom annonce le large succès de son augmentation de capital d'environ 2 milliards d'euros. Le montant brut de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dont le lancement a été annoncé par Alstom le 16 novembre 2020, s'élève à 2 008 302 622,50 euros (prime d'émission incluse), correspondant à l'émission de 68 078 055 actions nouvelles d'une valeur nominale de 7 euros à un prix de souscription unitaire de 29,50 euros. A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 30 novembre 2020, la demande totale s'est élevée à plus de 3,4 milliards d'euros. L'opération a été sursouscrite avec un taux de souscription d'environ 171,4%.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.98%