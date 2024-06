Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: succès de l'augmentation de capital de 1 milliard information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 08:56









(CercleFinance.com) - Alstom annonce le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 1 milliard d'euros, achevant ainsi le plan de désendettement annoncé de 2 milliards d'euros



Le montant brut de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription s'élève à 999 156 769 euros (prime d'émission incluse), correspondant à l'émission de 76 858 213 actions nouvelles d'une valeur nominale de 7 euros à un prix de souscription unitaire de 13 euros.



A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 10 juin 2024, la demande totale s'est élevée à plus de 1,7 milliard d'euros, représentant un taux de souscription élevé d'environ 173,4%.



“Le succès de l'augmentation de capital, après la réalisation de l'emprunt obligataire hybride, ouvre la voie à la stabilisation des perspectives de crédit d'Alstom. Je remercie tous nos actionnaires pour leur soutien qui ouvre un nouveau chapitre de notre parcours vers une performance financière durable” a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président du Conseil d'administration et Directeur Général d'Alstom.





