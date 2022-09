Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: son train à hydrogène parcourt 1175 km information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - À l'occasion d'un voyage à travers l'Allemagne, le train Coradia iLint d'Alstom a parcouru la distance de 1175 kilomètres sans ravitaillement, émettant seulement de la vapeur d'eau et circulant avec un niveau sonore remarquablement bas.



Pour ce projet, Alstom s'est associé à Linde, une société spécialisée dans le gaz et l'ingénierie, pour la fourniture d'hydrogène.



' Grâce à ce voyage, nous avons apporté une nouvelle fois la preuve que nos trains à hydrogène ont toutes les caractéristiques requises pour remplacer les trains diesel ' affirme Henri Poupart-Lafarge, président directeur-général d'Alstom.



Outre le contrat conclu avec LNVG pour 14 trains Coradia iLint destinés à la Basse-Saxe, Alstom fournira 27 trains Coradia iLint pour la région de Francfort.



Hors d'Allemagne, Alstom construit 6 trains à hydrogène Coradia Stream en Lombardie (Italie), avec une option additionnelle pour 8 voitures supplémentaires.





