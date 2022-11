Alstom: solution d'automatisation des locomotives information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 15:16

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir présenté ses capacités en matière de conduite autonome sur une locomotive de manoeuvre près de Breda, aux Pays-Bas, en partenariat avec le gestionnaire d'infrastructure néerlandais ProRail et l'opérateur ferroviaire belge Lineas.



Dit 'GoA4', ce niveau d'automatisation signifie que le démarrage, la conduite et l'arrêt sont entièrement automatisés, et que la gestion d'obstacles ou d'événements imprévus se fait sans l'intervention directe du personnel du train pendant les activités de manoeuvre.



' En intégrant une détection avancée des obstacles dans nos systèmes de conduite autonome, nous avons montré qu'il était possible de faire en sorte que les trains ' voient ' devant eux et fassent face à l'imprévu en toute sécurité', a commenté Stéphane Féray-Beaumont vice-président de l'innovation et de la mobilité intelligente chez Alstom.



L'expérience a ainsi montré que l'automatisation permettait d'augmenter la capacité du réseau, de réduire les coûts, de réaliser des économies d'énergie et d'assurer la flexibilité des opérations. Les trains automatiques peuvent en effet circuler plus près les uns des autres, ce qui augmente effectivement la capacité du réseau, souligne Alstom.