Alstom : signe un protocole avec l'ONCF au Maroc

(CercleFinance.com) - Alstom a signé un protocole avec l'Office National des Chemins de Fer (ONCF), opérateur des chemins de fer marocain. Alstom Maroc devient officiellement responsable de la maintenance des locomotives électriques de nouvelle génération PRIMA M4. Ce protocole fait suite à un contrat remporté en 2018 par Alstom Maroc pour la fourniture de 30 locomotives. Depuis, quinze locomotives PRIMA M4 ont été livrées au Maroc, dont dix ont été mises en service commercial pour le transport de passagers et de fret. ' Nous poursuivrons notre partenariat de longue date avec notre client et dans le pays afin de contribuer au développement de l'infrastructure ferroviaire marocaine ' a déclaré Nourddine Rhalmi, Président Directeur Général d'Alstom au Maroc.

