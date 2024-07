Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: signe un contrat pour le métro de Buenos Aires information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 16:42









(CercleFinance.com) - Alstom a signé un nouveau contrat avec EMOVA, concessionnaire du réseau de métro de Buenos Aires.



Le contrat porte sur la révision de sa flotte de 60 voitures Alstom Metropolis 300 (10 trains). Il est d'une durée de trois ans.



'Cet important contrat renforce l'engagement d'Alstom auprès de la ville de Buenos Aires, et met également en avant l'expertise technique de l'usine de Los Hornos' indique le groupe.



' Ce contrat est le premier accord de maintenance de l'Alstom Metropolis 300 conclu entre EMOVA et Alstom depuis 2016, date à laquelle Alstom a vendu une flotte de 180 voitures (30 trains) à Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Ce nouveau contrat porte sur 60 de ces voitures, qui desservent les lignes D et H du métro de Buenos Aires ', a déclaré Ernesto Garberoglio, directeur général d'Alstom Argentine.





