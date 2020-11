Alstom : signe un contrat pour la ligne 4 du métro d'Athènes

(CercleFinance.com) - Alstom a remporté l'appel d'offres pour la construction du premier tronçon de la ligne 4 du métro d'Athènes.

La part d'Alstom dans ce projet est estimée à près de 300 millions d'euros. La toute nouvelle ligne 4, appelée ' U-Line ', circulera dans les zones les plus peuplées du centre d'Athènes, en croisant les lignes 2 et 3, et couvrira une distance de 38 kilomètres pour un total de 35 stations.

Alstom sera responsable notamment du matériel roulant, de la signalisation, et de l'infrastructure. Alstom fournira 20 rames Metropolis de 4 voitures entièrement automatisées, la solution CBTC ultramoderne Urbalis 400, les systèmes de contrôle et de sécurité Iconis et le système d'économie d'énergie Hesop.