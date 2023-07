Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: signe un contrat pour 40 trains avec NAH.SH information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 18:12









(CercleFinance.com) - Alstom a signé un contrat portant sur la fourniture de 40 trains Coradia Stream à Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (NAH.SH).



La commande comprend également un ensemble de services complets pour la maintenance des trains sur une période de 30 ans, afin de garantir leur disponibilité constante.



Le contrat a une valeur de près de 900 millions d'euros. En outre, il prévoit une option permettant de commander jusqu'à 55 trains supplémentaires avec l'ensemble de services correspondants.



Les trains atteindront la vitesse maximale de 160 km/h et seront exploités sur deux réseaux distincts.



' Le train à grande capacité Coradia Stream combine de manière optimale notre expertise en matière de mobilité durable et intelligente avec l'objectif de maximiser les capacités de ces réseaux importants du Land du Schleswig-Holstein. Il constitue une solution de pointe pour les besoins de mobilité actuels et futurs de la région ', a déclaré Müslüm Yakisan, Président de la région Allemagne, Autriche et Suisse chez Alstom.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.15%