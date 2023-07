Alstom: signe un contrat de maintenance à Shanghai information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 10:30

(CercleFinance.com) - La joint-venture chinoise d'Alstom, CRRC Puzhen Alstom Transportation Systems (PATS) et Shanghai Shenkai Public Transport Operation Management ont signé un contrat pour la maintenance du système électromécanique de la ligne Pujiang à Puzhen, Nanjing.



La portée du contrat comprend la maintenance quotidienne des véhicules APM, la signalisation, la voie, les systèmes complets de surveillance et de communication sur la ligne Pujiang de Shanghai.



La période de service dure 5 ans et il s'agit du premier contrat de maintenance de système électromécanique de base complet pour le transport ferroviaire urbain APM obtenu par PATS.



' Avec plus de 60 ans d'expérience en Chine, Alstom travaillera avec nos coentreprises pour fournir au métro de Shanghai des solutions de transport intelligentes, écologiques et de haute qualité, et pour assurer la sécurité et le confort des déplacements des citoyens de Shanghai. ' a déclaré Ming Geng, Directeur Général d'Alstom Chine.