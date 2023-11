Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: signe un contrat de 300 ME pour l'Île-de-France information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 08:57









(CercleFinance.com) - Alstom a remporté un contrat-cadre de près de 300 millions d'euros pour le développement et le déploiement sur les lignes RER B et RER D en Île-de-France du système de signalisation NExTEO.



Ce contrat porte sur un nouveau système d'automatisme, de contrôle et de supervision des trains.



La nouvelle solution NExTEO permet de répondre à l'accroissement continu de la fréquentation, en assurant une meilleure fiabilité des passages des trains dans le tunnel commun entre Gare du Nord et Châtelet-les-Halles.



' Avec ce nouveau contrat, Alstom équipera au total 350 trains et 100 kilomètres sur ces 2 lignes de RER parmi les plus chargées d'Île-de-France ' a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France.





