Alstom: signe un contrat d'environ 430 ME pour Londres

(CercleFinance.com) - Alstom a signé un contrat d'une valeur d'environ 430 millions d'euros pour 10 nouveaux trains Aventra de neuf voitures destinés à la ligne Elizabeth (Elizabeth Line) de Transport for London, ainsi que pour la maintenance associée jusqu'en 2046.



La ligne Elizabeth connaît un nombre de passagers supérieur aux prévisions et sa flotte actuelle de 70 trains Aventra Class 345 construits par Alstom serait insuffisante pour répondre à la demande au cours de cette décennie et de la suivante.



Les trains seront assemblés sur le site historique d'Alstom à Derby, Litchurch Lane Works. C'est le seul site britannique qui conçoit, développe, assemble et teste des trains pour le marché britannique et pour l'exportation.



' Nous sommes ravis d'avoir une charge de travail confirmée pour le site de Derby Litchurch Lane et pour la chaîne d'approvisionnement dans tout le Royaume-Uni ', a déclaré Nick Crossfield, directeur général d'Alstom pour le Royaume-Uni et l'Irlande, ajoutant : ' Le Royaume-Uni reste l'un des marchés mondiaux les plus importants pour Alstom '.





