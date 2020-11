Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : signe un contrat d'environ 160 ME à Milan Cercle Finance • 26/11/2020 à 14:11









(CercleFinance.com) - Alstom fournira six trains à pile à combustible à hydrogène, avec une option pour huit autres, à FNM (Ferrovie Nord Milano), le principal groupe de transport et de mobilité de la région italienne de Lombardie. Ce contrat représente un montant total d'environ 160 millions d'euros. La première livraison du train est prévue dans les 36 mois suivant la date de la commande. ' Le Coradia Stream à hydrogène pour FNM, sera équipée de la même technologie de propulsion par pile à combustible que celle qui a été introduite dans le monde par le Coradia iLint. Le Coradia Stream à hydrogène maintiendra les hauts standards de confort déjà appréciés par les passagers de sa version électrique ' indique le groupe.

