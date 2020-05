Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : signe un contrat à Singapour Cercle Finance • 06/05/2020 à 09:47









(CercleFinance.com) - Le groupe Alstom annonce ce mercredi avoir signé un partenariat avec SMRT Trains, portant sur un système de contrôle des trains sans conducteur destiné à la Circle Line de Singapour. Le contrat s'étendra sur une durée de 16 ans. 'Le programme couvrira la fourniture de pièces détachées, des services de réparation, la gestion des obsolescences et une assistance technique pour le réseau CCL jusqu'en 2035. Au cours de cette période, une équipe locale d'experts Alstom collaborera étroitement avec l'équipe CCL de SMRT Trains pour garantir la disponibilité et la sécurité du système de contrôle des trains', précise Alstom.

