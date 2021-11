Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : signe un accord de collaboration avec Liebherr information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 15:41









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un accord de collaboration avec Liebherr - Aerospace & Transportation. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de compresseurs adaptés aux piles à combustible, dans le but d'optimiser les systèmes de piles à combustible à hydrogène, et entre autres d'améliorer la fiabilité et la durabilité des piles à combustible, d'augmenter leur puissance massique et volumique. ' Cette collaboration entre Alstom et Liebherr constitue un atout supplémentaire dans le développement de la filière hydrogène d'Alstom, qui s'appuie, entre autres, sur le site Alstom de Tarbes, Centre d'Excellence mondial pour les systèmes de traction ' verts ', et sur le site d'Alstom Hydrogène d'Aix-en-Provence, qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des piles à combustible à forte puissance ' indique le groupe.

