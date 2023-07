Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: signature d'un contrat en Pologne information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 15:42









(CercleFinance.com) - Alstom réalisera une réparation complète de 37 voitures à deux étages Twindexx appartenant à la flotte de Koleje Mazowieckie.



Le contrat porte sur l'exécution des réparations du cinquième niveau de maintenance (P5). Les travaux seront réalisés dans les années 2023 - 2025.



La valeur brute du contrat est supérieure à soixante-dix millions huit cent vingt mille zlotys (environ 15,5 millions d'euros).



' Un matériel roulant moderne à faibles émissions est la clé du développement des chemins de fer régionaux et d'agglomération. Un rôle important est joué par les voitures à deux niveaux, caractérisées par une grande capacité, idéales pour les lignes à fort trafic de passagers ' a déclaré Slawomir Cyza directeur général d'Alstom en Pologne, en Ukraine et dans les pays baltes.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -4.31%