Alstom : Siemens ne conteste pas en justice le contrat High Speed Two

(AOF) - Siemens a renoncé à un recours en justice visant à empêcher l'attribution à Alstom et Hitachi d'un contrat d'une valeur de 2,3 milliards d'euros pour la fabrication et la maintenance de trains à grande vitesse dans le cadre du projet High Speed Two en Grande-Bretagne, vient de confirmer Reuters. La société d'ingénierie allemande réclame néanmoins des dommages et intérêts, a ajouté un porte-parole à l'agence de presse.