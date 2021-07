Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : sévère cassure du support des 42,5E Cercle Finance • 06/07/2021 à 16:02









(CercleFinance.com) - La digestion de Bombardier durera de 2 à 3 ans (enfin, plutôt 3 ans en étant prudent) et c'est un coup de massue pour les actionnaires (qui découvrent des cash flows négatifs de -2MdsE) et le titre a très vite plongé jusqu'à -8% vers 40,2E, ouvrant un 'gap' sous les 42,76E. Alstom valide une sévère cassure du support des 42,5E et teste immédiatement le support des 40,2E du 20 mars. Il existe un risque non nul de voir le titre retracer le plancher des 34,5E du 4 novembre.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -7.58%