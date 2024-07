Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom : se redresse au-delà des 16,5E information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 11:43









(CercleFinance.com) - Alstom se redresse au-delà des 16,5E et revient tester le sommet du corridor 15,35/16,65E au sein duquel il oscille étroitement depuis le 14 juin.

En cas de sortie par le haut, le titre visera les 18E (ex-résistance du 6 juin, objectif induit par le report d'amplitude)... et au-delà, la cible deviendrait le zénith annuel des 18,83E du 29 mai.





Valeurs associées ALSTOM 16,55 EUR Euronext Paris +3,76%