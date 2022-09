Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: se redresse au-delà de l'ex-support des 20,5E information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 13:32









(CercleFinance.com) - Alstom se redresse au-delà de l'ex-support des 20,5E du 26 et 31 août et 27 avril dernier : la tendance demeurera cependant baissière tant que la résistance oblique des 24,8E ne sera pas refranchie.

Le titre a bien rebondi sur la zone de soutien des 19,75E du 7 avril et s'épargne ainsi une glissade en direction des 18E, le plancher du 7 mars.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +4.05%