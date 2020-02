Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : salué pour ses discussions avec Bombardier Cercle Finance • 17/02/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - Alstom gagne 4,1% à Paris, après la confirmation par l'équipementier ferroviaire français de discussions en cours concernant une potentielle acquisition de son pair canadien Bombardier Transport, précisant toutefois que 'aucune décision finale n'a été prise'. 'Selon le WSJ, Alstom a trouvé un accord préliminaire afin de racheter à Bombardier ses activités ferroviaires pour sept milliards de dollars environ, soit le prix qui circulait déjà depuis quelques jours', indiquait ce matin Aurel BGC. 'La Caisse de dépôt et placement du Québec, qui détient 32,5% du capital de Bombardier, deviendra actionnaire du nouvel ensemble, ce qui permet à Alstom de gagner un nouvel actionnaire de référence', poursuivait le bureau d'études.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +3.95%