Alstom : s'engage pour l'inclusion avec The Valuable 500

(CercleFinance.com) - Alstom indique aujourd'hui avoir rejoint The Valuable 500, soit le plus grand réseau de PDG engagés pour la diversité, faisant ainsi de l'inclusion des personnes handicapées une priorité de son agenda. Les engagements d'Alstom sont doubles: il s'agit, en externe, de rendre ses solutions de mobilité accessibles à tous les passagers et, en interne, de promouvoir l'inclusion au sein de ses effectifs.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.27%