Alstom : risque de rupture sous 42,75E

(CercleFinance.com) - Alstom s'expose à un risque de rupture baissière sous 42,75E, en direction du support des 38,5E de fin octobre 2020. Le titre dessine également une ébauche de 'rounding-top' sous 50E sur les 3 derniers mois écoulés et de façon plus globale, un triple-top sous 50E, avec des échecs successifs fin février puis mi-juillet 2020 et de nouveau le 20 janvier 2021.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.44%