Alstom : ricoche sous la résistance des 28E information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 13:41









(CercleFinance.com) - Alstom ricoche sous la résistance des 28E et devrait revenir combler le 'gap' des 26,12E du 1er juin.

En cas de basculement sous les 25,74E (du 31/05), Alstom devrait refermer le 'gap' des 24,76E du 12 mai.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -3.82%