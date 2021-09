Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : retombe sur les 34E, gare à la cassure information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 16:30









(CercleFinance.com) - Alstom retombe sur les 34E, le plancher majeur du 3 novembre 2020 (le bilan 2021 est de -26,5%, lanterne rouge du CAC40) : le titre continue de pâtir de rumeurs d'augmentation de capital. Alstom teste un support majeur dont la rupture pourrait préfigurer un re-test du plancher majeur des 30,8E (teste les 16/02/2018 et 8/1/2019... puis mi-mars 2020).

