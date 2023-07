Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Alstom: retenu pour la maintenance de la future ligne 15 information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 15:54

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé mardi avoir été retenu, dans le cadre d'un consortium, pour l'exploitation et la maintenance de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.



Le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités a attribué le contrat au consortium international 'ORA' constitué de RATP Dev, actionnaire majoritaire, d'Alstom et du singapourien ComfortDelGro.



Cette nouvelle ligne de métro automatique, dont la mise en service est prévue fin 2025, doit parcourir 33 kilomètres, traverser 22 communes, et desservir 16 stations proches de Paris.



Elle doit permettre de relier Pont de Sèvres à Noisy-Champs en une trentaine de minutes.



Le contrat, d'une durée de six ans et prolongeable jusqu'à neuf ans, inclut l'exploitation du métro automatique, des gares, du poste de commande centralisé (PCC), ainsi que la maintenance et l'entretien du matériel roulant.



Pour assurer la maintenance des rames, le groupement s'appuiera sur l'expertise d'Alstom en matière de métros automatiques ainsi qu'en maintenance de systèmes de transport.