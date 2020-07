Alstom : reste bien orienté, les opinions des analystes

(CercleFinance.com) - Le titre a gagné près de 2,5% sur une semaine. Oddo BHF a confirmé ce matin sa recommandation 'Achat' sur le titre du groupe, anticipant un 'T1 qui sera très difficile', même si 'la situation s'améliore déjà'. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 46 euros.

'Le marché ferroviaire devrait bien se remettre de la crise, soutenu par les états et l'union européenne. Il continue à profiter de choix politiques de transports plus propres, réaffirmés au cours de derniers mois. Alstom est un leader du secteur en bonne santé et le rachat prévu de Bombardier Transport devrait renforcer sa position et sa rentabilité', commente le broker.

Oddo s'attend à des facturations de 1 320 ME et des prises de commandes d'environ 1.0 MdE sur l'année. Les chiffres de l'année dernière étaient de 2 054 ME et 1 620 ME. ' Les usines étaient fermées pendant plusieurs semaines dans la plupart des pays, et l'Inde, l'Afrique du Sud et les US ont continué à être durement touchés en juin '.

' Pour l'année pleine, nous attendons un recul de 60 pb de la marge d'EBIT ajusté (7.1%e), mais ce recul pourrait bien se situer entre 100-140 pb au S1 selon nos estimations ' rajoute Oddo.

Alstom reste optimiste sur les perspectives du marché ferroviaire, y compris sur le dossier d'appel d'offres pour l'exercice 20/21. Goldman Sachs confirme également son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 47 E.

Le bureau d'analyses souligne que le nombre de passagers a considérablement diminué de mars à la mi-mai, les pays les plus touchés sont confrontés à une baisse de plus de 80%.

Alstom indique que le nombre de trains circulant est actuellement à environ 90-95% des niveaux d'avant Covid, bien que le niveau devrait rester en dessous de 2019 jusqu'à ce qu'un vaccin ou une autre solution durable soient trouvée.

' Les opérateurs ferroviaires n'ont pas annulé leurs commandes en cours et ont reçu un soutien significatif de la part des gouvernements ' indique Goldman Sachs.