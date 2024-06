Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: restauration d'un lac à Bangalore, en Inde information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Afin de remédier à la grave pénurie d'eau à Bengalore (Inde), Alstom annonce s'être associé à United Way Bangalore pour restaurer le lac Bidare Agrahara dans le village de Doddabanahalli.



La restauration a augmenté la capacité de rétention d'eau du lac améliorant la nappe phréatique et la rivière Dakshina Pinakini.



Concrètement, 25 800 mètres cubes de limon et 8 300 mètres cubes de boues ont été retirés, améliorant la qualité de l'eau. Des activités écologiques et sociales, telles que la plantation d'arbres indigènes, la création d'une île pour oiseaux, et l'installation d'équipements communautaires, ont été réalisées.



Alstom s'engage à avoir un impact positif et durable sur les communautés et l'environnement.





Valeurs associées ALSTOM 16,01 EUR Euronext Paris -2,71%