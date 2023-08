Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : repasse le cap des 25E information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 15:54









(CercleFinance.com) - Alstom repasse le cap des 25E et s'épargne ainsi un gros signal baissier sous 24,9E.

C'est au contraire un potentiel double-creux qui s'ébauche avec les 2 tests du 6 juillet et du 21 août (le support à eu chaud).

Un scénario plus positif se mettrait en place au-dessus du palier des 25,75E.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.01%