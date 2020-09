Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : rentre aujourd'hui dans l'indice CAC40 Cercle Finance • 21/09/2020 à 10:17









(CercleFinance.com) - Le titre rentre aujourd'hui dans la liste des 40 actions composant l'indice CAC40 de Paris. Cela fait suite à la décision du conseil scientifique des indices Euronext du 11 septembre dernier. 'Alstom se réjouit de cette intégration dans l'indice CAC40 qui résulte de la forte progression de sa capitalisation boursière depuis 2016. Elle valide l'engagement du groupe en faveur d'une mobilité durable et intelligente', commente l'équipementier de transports.

