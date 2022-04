Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: renoue avec le récent support des 20,7E information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 10:24









(CercleFinance.com) - Après un plus bas vers 19,7E Alstom rebondit de +6% et renoue avec le récent plancher des 20,7E (du 27 mars).

Le prochain objectif serait l'ex-résistance des 21,8/22E puis le 'pic' des 22,4E du 29 mars: au-delà, le titre sortirait enfin de son corridor 19,4/22,4E





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +6.35%