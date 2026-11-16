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Alstom renforce sa présence en Égypte
information fournie par Zonebourse 16/11/2026 à 08:38

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Le groupe annonce la mise en service commerciale de ses nouvelles rames Metropolis sur la ligne 1 du métro du Caire, empruntée quotidiennement par près de 2,5 millions de voyageurs.

Cette étape s'inscrit dans le cadre d'un contrat de 876 MEUR signé en 2021, portant sur la fourniture de 55 rames et leur maintenance pendant huit ans.

Destiné à moderniser cette ligne historique de 44 kilomètres, le programme vise à améliorer la capacité de transport, la fiabilité du réseau et le confort des passagers.

Soutenu par un financement du Trésor français intégrant pour la première fois une prime climatique, ce projet illustre l'engagement d'Alstom dans le développement des infrastructures ferroviaires égyptiennes et la mobilité durable.

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