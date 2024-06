Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: remporte un Red Dot Award pour son train IC5 information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - Alstom et DSB sont fiers d'annoncer que le train IC5 a remporté le prestigieux 'Red Dot Award' 2024 pour son excellence en design.



Ce prix récompense leur collaboration réussie. Selon Alstom, le design intemporel du IC5, caractérisé par sa simplicité, sa fonctionnalité et l'utilisation de matériaux de haute qualité, promet 'une expérience passager chaleureuse et accueillante'.



Cette reconnaissance reflète l'engagement de Alstom et DSB à combiner fonctionnalité et esthétique pour créer des solutions innovantes dans le domaine ferroviaire.





Valeurs associées ALSTOM 16,24 EUR Euronext Paris +1,37%