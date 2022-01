Alstom remporte un important contrat pour livrer jusqu’à 200 trains régionaux en Norvège information fournie par AOF • 11/01/2022 à 09:59



(AOF) - Alstom a signé un contrat-cadre avec Norske Tog (NT) pour fournir un total de 200 trains régionaux Coradia Nordic. Évalué à plus de 1,8 milliard d’euros, ce contrat constitue le plus important contrat ferroviaire de l’histoire norvégienne. Le montant de la première commande ferme de 30 trains s’élève à 380 millions d’euros.



La livraison des nouveaux trains régionaux " Class 77 " de Norske Tog interviendra au début 2025. Une fois en circulation, cette nouvelle flotte assurera un service rapide de trains de banlieue pour relier Ski et Stabekk à la métropole d'Oslo.



Chaque rame sera composée de six voitures à un seul niveau pour une capacité d'accueil totale de 778 voyageurs, qui sera supérieure de 40 % à celle des trains précédemment en service.



Alstom assemblera les trains de Norske Tog sur son site de Salzgitter, en Allemagne. Le bureau de projet sera, quant à lui, situé en Norvège et prendra en charge la gestion du projet et du contrat, la mise en service du produit, les essais, la documentation, la formation et la garantie.



Plusieurs sites français d'Alstom ont été impliqués dans le projet, notamment Tarbes pour les équipements électriques haute tension, Ornans pour les moteurs, Villeurbanne pour la signalisation et Petit-Quevilly pour les transformateurs.



Norske Tog AS appartient au ministère norvégien des Transports et des Communications. L'entreprise fournit, détient et gère le matériel roulant des trains de voyageurs en Norvège.





AOF - EN SAVOIR PLUS

=/Points-clés /=

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV ;

- Activités de 8,8 Mds€ à fin d’exercice 2020-2021 ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 48 % des ventes, signalisation pour 18 %, systèmes pour 16 % et services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 18 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur la complémentarité des zones géographiques entre Alstom

-France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil- et Bombardier Transport -Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord ;

- Capital ouvert, détenu à 17,5 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec et 6 % par Bouygues, le conseil d’administration de 13 membres étant dirigé par Henri Poupart-Lafarge, PDG ;

- Bilan solide avec 9,2 Mds€ de capitaux propres et 4,5 Mds€ de disponibilités.





=/ Enjeux /=

- Stratégie d’innovation appuyée sur plus de 10 000 brevets :

- axes : efficacité énergétique, électro-mobilité routière, conception et production durable, train autonome, gestion des données et multimodalité,



- écosystèmes d’innovation : partenariats industriels, avec les start-ups via le fond Aster, avec les fournisseurs via le programme Alliance et participation au programme européen Shift2Rail,



- en interne : intraprenariat avec le concours I nove you,



- Stratégie environnementale de décarbonation de l’activité :



- liée à l’innovation (locomotives vertes, électromobilité routière, éco-design…) et intégrée à la stratégie globale avec positionnement sur les solutions ferroviaires électriques et l’offre de solutions de mobilité durable et bas carbone,



- hausse du capital naturel : 36 % d’électricité renouvelable, 88 % de déchets revalorisés, 28 % des matériaux d’un métro recyclés, réduction de 14 % des émissions de CO2 entre 2014 et 2020…;

- Départ rapide dans les trains à hydrogène ;

- Outre Bombardier, intégration des acquisitions récentes- Hylion Hydrogèn power, Flertex, Shunter, B&C Transit :

- Bonne visibilité (cf carnet de commandes) soutenue mondialement par les plans d’investissement dans le ferroviaire et la mobilité verte.



=/ Défis /=



- Exécution des synergies du rapprochement avec Bombardier -400 M€ sur 5 ans- et impact positif sur le bénéfice 2023 ;

- Fortes disparités de marges entre Alstom et Bombardier, moins rentable ;

- Risques de perte de contrôle managérial français avec le transfert du siège social à Montréal ;

- Impact de la pandémie : recul de 4 % des revenus semestriels et de 45 % du résultat net ;

- Dividende de 0,25 € au titre de 2020-2021, payable en actions.