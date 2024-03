Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: remporte un contrat de maintenance en Suède information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir remporté un contrat de maintenance auprès de VR Sverige AB - nouvel opérateur pour X-trafik dans la région de Gävleborg (Suède).



Le contrat concerne neuf X-trafik à 2 et 3 voitures. Il prend effet en juin 2025 et s'étendra sur onze ans.



VR Sverige exploite des bus, des tramways et des trains locaux pour le compte de SL, soit les transports publics de Stockholm.



En 2023, Alstom a renouvelé son contrat de maintenance avec VR Sverige AB, initialement évalué à environ un milliard de SEK (environ 88 ME) et couvrant 30 trains régionaux sur une période de dix ans.



Désormais, Alstom sera également responsable de la maintenance de la flotte de X-trafik, composée de neuf trains à deux et trois voitures sur le modèle Regina, desservant les liaisons de Gävle à Ljusdal et Sundsvall.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.16%