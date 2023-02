Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: remporte un contrat de 230 ME pour 25 trains information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 12:13









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir remporté un nouveau contrat de plus de 230 millions d'euros pour la fourniture de 25 trains régionaux Coradia Nordic supplémentaires à Norske tog.



La société indique qu'il s'agit de la deuxième commande résultant de l'accord-cadre historique de 1,8 milliard d'euros conclu entre Alstom et Norske tog fin 2021. La première commande de 30 trains régionaux est en cours de production et les livraisons devraient commencer fin 2025.



Les nouveaux trains régionaux 'Class 77' de Norske tog assureront un service de navettes et de trains rapides entre Ski et Stabekk dans la grande région d'Oslo.



'L'agrandissement de la flotte de trains permettra d'améliorer les services de transport dans toute cette région très fréquentée', assure Alstom.





