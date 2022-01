Alstom remporte un contrat d'environ 500 millions d’euros auprès de Bucarest information fournie par AOF • 03/01/2022 à 09:01



(AOF) - A la suite d'un appel d'offres, Alstom et Metrorex, l'opérateur du réseau de métros de Bucarest, ont signé un contrat de services de maintenance pour une durée de 15 ans. Le montant total du contrat estimé à 500 millions d'euros est basé sur le nombre estimé de kilomètres parcourus par les trains en circulation. Les services couvrent la maintenance préventive et corrective, ainsi que les révisions pour une flotte totale de 82 trains à la signature du contrat.



" Avec ce nouveau contrat à long-terme, Alstom assurera les services de maintenance du métro de Bucarest pour les 15 prochaines années. Ce nouveau contrat avec Metrorex est une preuve de la confiance dont témoigne notre client à l'égard de nos services et nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés en tant que partenaire de services privilégié. Aujourd'hui, Alstom a conclu plus de 50 contrats de maintenance à travers le monde pour des durées de 20 ans ou plus, couvrant plus de 35 000 véhicules. Nous nous engageons à fournir des services de maintenance conformes aux normes les plus strictes afin d'offrir aux voyageurs un transport sûr, fiable et confortable, " explique Gian Luca Erbacci, président de la région Europe.





AOF - EN SAVOIR PLUS

=/Points-clés /=

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV ;

- Activités de 8,8 Mds€ à fin d’exercice 2020-2021;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire: matériels roulants pour 48 % des ventes, signalisation pour 18 %, systèmes pour 16 % et services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…)pour 18 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur la complémentarité des zones géographiques entre Alstom

-France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil- et Bombardier Transport -Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord ;

- Capital ouvert, détenu à 17,5 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec et 6 % par Bouygues, le conseil d’administration de 13 membres étant dirigé par Henri Poupart-Lafarge, PDG;

- Bilan solide avec 9,2 Mds€ de capitaux propres et 4,5 Mds€ de disponibilités.





=/ Enjeux /=

- Stratégie d’innovationappuyée sur plus de 10 000 brevets :

- axes: efficacité énergétique, électro-mobilité routière, conception et production durable, train autonome, gestion des données et multimodalité,



- écosystèmes d’innovation: partenariats industriels, avec les start-ups via le fond Aster, avec les fournisseurs via le programme Alliance et participation au programme européen Shift2Rail,



- en interne: intraprenariat avec le concours I nove you,



- Stratégie environnementalede décarbonation de l’activité :



- liée à l’innovation (locomotives vertes, électromobilité routière, éco-design…) et intégrée à la stratégie globale avec positionnement sur les solutions ferroviaires électriques et l’offre de solutions de mobilité durable et bas carbone,



- hausse du capital naturel: 36 % d’électricité renouvelable, 88 % de déchets revalorisés, 28 % des matériaux d’un métro recyclés, réduction de 14 % des émissions deCO2 entre 2014 et 2020…;

- Départ rapide dans les trains à hydrogène;

- Outre Bombardier, intégration des acquisitions récentes- Hylion Hydrogèn power, Flertex, Shunter, B&C Transit:

- Bonne visibilité (cf carnet de commandes) soutenue mondialement par les plans d’investissement dans le ferroviaire et la mobilité verte.



=/ Défis /=



- Exécution des synergies du rapprochement avec Bombardier -400 M€ sur 5 ans- et impact positif sur le bénéfice 2023 ;

- Fortes disparités de marges entre Alstom et Bombardier, moins rentable;

- Risques de perte de contrôle managérial français avec le transfert du siège social à Montréal;

- Impact de la pandémie: recul de 4 % des revenus semestriels et de 45 % du résultat net;

- Dividende de 0,25 € au titre de 2020-2021, payable en actions.